Врач рассказала об опасности потери обоняния

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова рассказала, о чем может свидетельствовать потеря обоняния. Заявление специалист сделала в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Пшеничникова подчеркнула, что невозможность ощущать запахи говорит не только о заражении коронавирусом. По ее словам, этот симптом может появляться из-за отека слизистой или возникать у пациентов с опухолями головного мозга. Также потеря обоняния в некоторых случаях является симптомом болезни Паркинсона на ранней стадии.
"К сожалению, это так, но потеря обоняния – это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку", – заключила невролог.
Ранее врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев рассказал, как вернуть обоняние после коронавируса. Для этого необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу. В частности, следует использовать сосудосуживающие препараты и регулярно орошать полость носа. Кроме того, важно обеспечить влажность воздуха в помещении.
Специалист также указал на необходимость употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. По словам Ходжаева, при этом нужно правильно питаться, пить воду в достаточном количестве, а также исключить никотин и алкоголь.
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