Врач назвал случаи потери обоняния помимо коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о случаях потери обоняния помимо коронавируса.
Специалист напомнил, что аносмия, или потеря обоняния, является одним из признаков заражения COVID-19. Однако это бывает и у людей с простудными заболеваниями полости носа.
Например, потеря обоняния возможна при остром или хроническом рините и воспалении слизистой носа. В таких случаях воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, и обоняние снижается или пропадает.
"И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей – при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее", – указал Зайцев в интервью радио Sputnik.
Медик добавил, что в нынешней эпидемиологической ситуации при потере обоняния прежде всего следует исключить инфицирование коронавирусом и сдать анализы.
Врач-биофизик Нелли Соседова ранее рассказала, что при бессимптомном течение коронавируса кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики.
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