Врачи выявили новое вероятное проявление COVID-19

17:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вероятными симптомами коронавируса могут быть различные проявления на коже, считают исследователи из Массачусетской больницы общего профиля. Об этом сообщается на портале EurekAlert.
Специалисты исследовали порядка тысячи случаев COVID-19 у пациентов, имеющих кожные симптомы. Оказалось, что они чаще всего проявлялись во время продолжительной болезни.
В некоторых случаях у пациентов наблюдались высыпания в течение 12 дней. Также фиксировались крапивница, чешуйчатые папулы и бляшки, говорится в исследовании.
Кроме того, среди симптомов были обнаружены покраснения и отеки конечностей, которые наблюдались от 10 до 15 дней.
"Наши результаты исследования показали, что ранее не было сообщений о группе пациентов с продолжительными кожными симптомами коронавирусного заболевания, в частности на пальцах ног. Эти данные дополняют наши знания о долгосрочных эффектах COVID-19 на различные системы органов", – рассказала автор исследования и дерматолог Эстер Фриман.
Она подчеркнула, что подобными высыпаниями кожа сигнализирует о воспалении в организме. В связи с этим эксперт призвала врачей уточнять у пациентов о наличии кожных симптомов.
Ранее психолог Сергей Ланг рассказал, что к редким проявлениям коронавируса относятся бессонница и скачки температуры. Также после болезни еще длительное время могут быть головные боли.
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