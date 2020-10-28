Переболевшая семья рассказала о редких симптомах коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Среди распространенных симптомов коронавируса иногда могут встречаться и редкие. Так, психолог Сергей Ланг, члены семьи которого получили положительные тесты на COVID-19, рассказал в эфире радио Sputnik, с чем им пришлось столкнуться во время болезни.
Кроме высокой температуры, потери обоняния, кашля и усталости семья специалиста обнаружила, что во время коронавируса невозможно спокойно спать. Также они зафиксировали постоянные скачки температуры.
"Были бессонные ночи. Все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает. Такие симптомы были у моей жены. У меня все было чуть легче, а у нее протекало в тяжелой форме", – рассказал собеседник.
В настоящее время семья Ланг до сих пор оправляется после перенесенного коронавируса. Психолог подчеркнул, что спустя 3–4 месяца от выздоровления все еще присутствуют головные боли.
"У жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. Сейчас есть форумы тех, кто переболел коронавирусом, там этот симптом описан, но он достаточно редкий. У редких переболевших возникает искажение запахов", – заключил Ланг.
Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона назвали основные признаки, свидетельствующие о высоком риске продолжительного течения COVID-19.
Пациенты, у которых в первую неделю болезни проявлялось более пяти симптомов, имели более высокую вероятность развития "продолжительного COVID-19". Речь идет о таких симптомах, как усталость, головная боль, одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.
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