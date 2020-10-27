Эксперты рассказали, как восстановиться после коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты рассказали, как восстановиться после перенесенного коронавируса, передает News.ru.
В частности, врач-пульмонолог Александр Карабиненко отметил, что переболевшим COVID-19 придется восстанавливаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Он предложил обратить внимание на работу сердечно-сосудистой системы, чтобы не возникло нарушений кровообращения по магистральным сосудам.
Карабиненко также отметил, что переболевшим коронавирусом необходимо будет восстановить дыхание. Он подчеркнул, что после такого заболевания в легких остаются фиброзные изменения.
"Легкие восстанавливаются от шести месяцев до полутора лет. Все процедуры, помогающие нормализовать работу дыхательных органов, проводятся под наблюдением врача", – сказал Карабиненко.
Он посоветовал прибегнуть к дыхательным упражнениям. Одним из наиболее простых врач назвал надувание воздушных шаров.
Также свои рекомендации озвучила тренер по технике речи Евгения Даровская. Она рассказала, что сама переболела коронавирусом и до сих пор восстанавливает свое здоровье. Тренер сообщила, что использует специальные дыхательные упражнения, к которым обычно прибегают ведущие и актеры, чтобы добиться большей силы голоса.
Даровская подчеркнула, что применять такие упражнения следует после консультации с лечащим врачом. Она отметила, что тренировка легких происходит лишь тогда, когда к ним подключается диафрагма.
"Есть три несложных упражнения. Первое – ставим руки на талию под ребра. Через нос делаем глубокий вдох так, чтобы ребра разошлись в стороны, а плечи при этом не поднимались. В таком случае вдох идет именно в нижнюю часть легких, задействуется диафрагма, которая нам помогает дышать. Затем медленно делаем выдох через рот, лучше на 10 счетов", – рассказала Даровская.
Она добавила, что такие упражнения лучше выполнять перед зеркалом для контроля за ошибками. Второе упражнение называется "необычная рыбка". Суть его в том, что необходимо лечь на живот, сделать глубокий вдох и одновременно поднять руки и ноги.
В таком положении надо досчитать до 10. Даровская посоветовала выполнять по два-три подхода с перерывом в несколько минут.
В свою очередь, специалист по точечному массажу Анатолий Липневич рассказал о том, как улучшить свое самочувствие с помощью специального воздействия на нужные точки. Он указал на то, что при болезни легких также начинают болеть и ступни.
По словам Липневича, в рамках восстановления необходимо найти самую болезненную точку и промять ее. Он подчеркнул, что проделать эту процедуру можно и самостоятельно.
"Для этого необходимо просто взять обычную скалку и, наступая, прокатать ее по ногам. Можно и круглой массажной расческой найти болезненные точки на ступнях. Ею тоже можно сделать самомассаж, разминать ступни руками не нужно – это неэффективно", – объяснил Липневич.
Гастроэнтеролог Нурия Дианова обратила внимание на необходимость нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Она рассказала о том, как необходимо питаться во время восстановления от коронавируса.
"Не нужно стремиться сразу после выздоровления налегать на всю еду. Кулинарная обработка должна сохраняться такой, как и в период основного заболевания, – это варка и тушение. И только через неделю можно добавлять запекание и жарку на сухой сковороде без панировки. В период восстановления возрастает квота белков. Необходимо до полутора граммов белка на килограмм массы тела. При этом норма жиров и углеводов сильно не повышается. Стоит ограничить количество крепкого чая, кофе, шоколада, грубой клетчатки, эфирных масел (чеснока и лука). Акцент нужно делать на сбалансированном и разнообразном питании!" – сообщила Дианова.
Ранее врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса. В частности, он посоветовал использовать сосудосуживающие препараты и регулярно орошать полость носа.
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