Эксперт назвал сроки восстановления организма после COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Восстановление организма после COVID-19, перенесенного в легкой форме, займет до месяца, в тяжелой – до шести месяцев. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"То, насколько быстро организм восстанавливается после перенесенного заболевания, зависит от тяжести перенесенного заболевания", – сказал Чуланов РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что опыт реабилитации после COVID-19 только начинает набираться.
"Для легкого течения это небольшое время, так же, как бывает при других острых респираторных вирусных инфекциях, обычных сезонных. Это обычно бывает две-три недели, до месяца восстановление происходит. А при тяжелых поражениях, например, здесь мы можем параллель с гриппом провести, при тяжелом гриппе восстановление может идти до полугода", – пояснил Чуланов.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что хуже всего антитела к коронавирусу вырабатываются у людей старше 70 лет. Еще сложности будут у людей, находящихся в постоянном стрессе или имеющих проблемы с алкоголем.
Частое употребление алкоголя в период вакцинации отрицательно влияет также на Т-клеточный иммунитет, обращает внимание глава центра. Как подчеркнул Гинцбург, на выработке антител сказываются цитостатические препараты.
В России за последние сутки подтвердили 15 700 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировано 4 389 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 684, в Московской области – 466, в Нижегородской области – 332, в Ростовской области – 305. Всего в России зарегистрировано 1 447 335 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Ранее в России не обнаружили неизвестных штаммов коронавируса. В Роспотребнадзоре пояснили, что у SARS-CoV-2 невысока интенсивность накопления мутаций.
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