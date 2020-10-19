В России не обнаружили неизвестных штаммов коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России не выявлены штаммы коронавируса, которые разительно отличались бы от уже известных вариантов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что у SARS-CoV-2 невысока интенсивность накопления мутаций. Вирус с геномом длиной более 29 900 нуклеотидов накапливает лишь около 2 точечных замен в месяц.

По словам специалистов, в России регулярно проводится изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов SARS-CoV-2. Эксперты постоянно занимаются расшифровкой более 150 геномов.

В РФ за последние сутки подтвердили 15 982 новых случая коронавируса, 4 184 (26,2%) из них были без клинических проявлений. В Москве зарегистрировано 5 376 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 1 415 316 случаев коронавирусной инфекции.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор". Также для лечения пациентов с коронавирусом министерство здравоохранения РФ одобрило российский препарат "Арепливир".