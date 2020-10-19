В России выявили 15 982 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки подтвердили 15 982 новых случая коронавируса. Как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19, 4 184 (26,2%) из них были без клинических проявлений.

В Москве зарегистрировано 5 376 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 686, в Московской области – 266, в Нижегородской области – 292, в Ростовской области – 289.

В Свердловской области подтверждено 249 новых случаев COVID-19, в Воронежской области – 237, в Архангельской области – 228, в Красноярском крае – 218, в Ханты-Мансийском автономном округе – 199.

Всего в России зарегистрировано 1 415 316 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), Чеченской Республике (0,3%) и Чувашской Республике (0,5%).

За последние сутки по всей стране подтверждено 179 летальных случаев. Из них 51 зарегистрирован в Москве. За весь период в РФ умерли 24 366 человек.

Выздоровели за последние сутки 5 328 человек с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Москве выписали 1 767 пациентов.

Накануне ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что одним из симптомов коронавируса является изменение слуха. При этом ученые отметили, что подозрительным это становится только в сочетании с другими известными симптомами COVID-19.

