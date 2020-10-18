В Москве за сутки скончался 51 пациент с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки выявили 51 летальный случай коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

У всех погибших ранее была диагностирована пневмония и положительный текст на вирус. Общее число умерших достигло 6 009 человек.

Жителям столицы напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры, а также обращаться к врачам при недомогании.

С начала пандемии в Москве зарегистрировали 362 253 случая COVID-19, 273 881 пациент выздоровел.

По данным на 18 октября, число новых случаев в столице за неделю выросло на 20%. На аппаратах ИВЛ находятся уже 333 пациента.

Как рассказали в департаменте транспорта, в Москве планируют усилить контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. В частности, рейды будут проходить на всех станциях метро.

