Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18 октября, 23:02

В Москве за сутки скончался 51 пациент с COVID-19

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за последние сутки выявили 51 летальный случай коронавируса. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

У всех погибших ранее была диагностирована пневмония и положительный текст на вирус. Общее число умерших достигло 6 009 человек.

Жителям столицы напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры, а также обращаться к врачам при недомогании.

С начала пандемии в Москве зарегистрировали 362 253 случая COVID-19, 273 881 пациент выздоровел.

По данным на 18 октября, число новых случаев в столице за неделю выросло на 20%. На аппаратах ИВЛ находятся уже 333 пациента.

Как рассказали в департаменте транспорта, в Москве планируют усилить контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. В частности, рейды будут проходить на всех станциях метро.

Пульмонолог назвал симптомы, при которых следует вызвать скорую

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать