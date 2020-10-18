Москвичам ответили на главные вопросы о коронавирусе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам ответили на самые популярные вопросы о коронавирусной инфекции, в том числе о том, как передается вирус, где можно сдать анализы и могут ли животные заразиться COVID-19, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Как передается коронавирус?

Специалисты отмечают два вида передачи вируса – это при кашле, чихании, разговоре и во втором случае – через предметы обихода.

При этом эксперты отметили, что вирус способен распространяться по вентиляции, уточнив, что в многоквартирных домах системы воздухоотхода устроены таким образом, чтобы воздух выходил из квартиры. А это значит, что вирус в квартиру не может попасть.



Как долго вирус может оставаться на предметах?

На пластиковых предметах вирус может оставаться до пяти дней, на алюминии он может держаться до восьми часов, а на бумаге – четыре-пять дней. На стекле и дереве он может сохраняться до четырех дней, а на стали – два дня.



Могут ли домашние животные болеть коронавирусной инфекцией?

Подтвержденной информации о заболевании животных и насекомых не установлено, отметили во Всемирной организации здравоохранения. По их данным, также нет достоверной информации о передачи вируса от питомцев человеку.

При этом гражданам наиболее уязвимых групп населения советуют избегать тесного контакта с домашними животными. В целях безопасности питомца советуют отдать на некоторое время знакомым, если такой возможности нет, то неукоснительно нужно соблюдать правила гигиены.



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Где можно сдать анализ на коронавирус?

Пройти ПЦР-тестирование можно в 207 городских поликлиниках при предъявлении паспорта и полиса ОМС. Записаться на процедуру может совершеннолетний человек онлайн в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Слоты рассчитаны на две недели вперед.



Почему тест на коронавирус так долго делается?

Диагностика COVID-19 основана на методе полимеразной цепной реакции. Для анализа специалисты берут масок из носа и ротоглотки. Исследования проводятся на базе 16 московских лабораториях. Также в полную мощность работают федеральные и ряд частных лабораторий в Москве.



Как записаться на тестирование на антитела?

Записаться на тестирование на антитела можно через портал mos.ru через раздел "Запись на прием к врачу". В опубликованном списке нужно нажать на раздел "Кровь (антитела COVID-19)" и выбрать удобную для себя дату. Если нет прикрепления к поликлинике, но есть полис ОМС, то можно позвонить в ближайший пункт сдачи крови и записаться на анализ.

Если анализ показал наличие антител в организме, то это означает, что вирус может еще находиться в организме. Таким гражданам рекомендовано соблюдать домашний режим в течение 14 дней.



Как работодатель может провести тестирование сотрудников на антитела?

Работодателю необходимо выбрать одно из медицинских учреждений на карте и проконсультироваться затем с ним на предмет заключения договора.

При тестировании сотрудники должны взять паспорт и полис ОМС. Если тестирование проходит на территории предприятия, то сотрудники медучреждений приезжают к назначенному месту, где и проводится анализ. Результаты буду доступны через три дня в электронных картах.



Москвичам рассказали, как организовать работу на удаленке

Кто должен работать из дома?

С 5 октября работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, на удаленную работу. Посещать офис могут только те, чье присутствие важно для работы организации. Такой режим работы действует до 28 октября.

За переводом граждан на удаленку следит правительство Москвы, которому компании еженедельно должны отправлять отчеты о количестве сотрудников, работающих как удаленно, так и в офисе. Сделать это можно через портал mos.ru.

При подаче документов следует скачать и заполнить форму, указав наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.



Кто будет учиться дистанционно?

С 19 октября в школы после каникул возвращаются учащиеся 1–5-х классов, школьники 6–11-х классов перейдут на дистанционное обучение. Транспортные карты младших классов разблокируют, у старшеклассников по-прежнему они работать не будут.

С этого же дня и до 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы. Детские сады продолжат функционировать в обычном режиме.



Кто должен соблюдать домашний режим?

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. К группе граждан с хроническими заболеваниями относятся люди с сахарным диабетом первого типа, астмой, бронхоэктазией и нарушением легочного кровообращения, болезнями почек, злокачественными новообразованиями, болезнями мочеполовой системы и кровообращения.

Также рекомендовано оставаться дома людям, которые перенесли инсульт, инфаркт или трансплантацию органов и тканей. Дома советуют оставаться и беременным женщинам, а также женщинам, находящимся в послероводовом периоде. Полный перечень заболеваний опубликован на сайте департамента здравоохранения Москвы.



Москвичей попросили остаться дома из-за коронавируса

Могут ли оштрафовать пожилых людей за выход из дома?

Все носит рекомендательный характер, однако пожилым людям советуют все-таки воздержаться от походов на улицу без острой на то необходимости. Для доставки предметов первой необходимости можно оставить заявку оператору горячей линии: +7 (495) 870-45-09.

Бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и людей с рядом хронических заболеваний приостановлен до 28 октября.



Нужно ли оставаться дома в течение двух недель тем, кто приехал из других регионов России?

Нет, по прибытии в Москву из других регионов России соблюдать домашний режим не нужно. Однако тем, кто приехал из-за границы, следует в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и оставаться дома до получения результатов. Их требуется загрузить в специальную форму на портале госуслуг.



Как получить больничный лист?

Работникам старше 65 лет больничные листы оформляют автоматически, от работодателей потребуется отправить списки работников в Фонд социального страхования, обязанных оставаться дома. Граждане с хроническими заболеваниями и беременные могут это сделать по телефону: +7 (495) 870-45-09.

После подтверждения всей информации сотрудники правительства Москвы оформят электронный больничный лист и сообщат путем звонка или СМС-рассылки его номер. При отказе нужно самостоятельно обратиться в поликлинику.

Также горожане с хроническими заболеваниями могут оставить заявку на оформление электронных больничных листов на сайте департамента здравоохранения. В течение семи дней после подачи заявителю придет СМС-сообщение с подтверждением успешного оформления больничного. В случае отказа необходимо обратиться в свою поликлинику.

