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Общество

09:21

Уменьшение контактов уязвимых групп населения позволяет не затрагивать экономику – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Сергей Собянин заявил, что ограничения для наиболее уязвимых групп населения позволяют не вмешиваться в экономику города. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Не трогая экономику, создаем ограничения для тех групп населения, которые меньше всего влияют на занятость населения, на заработные платы, на доходы. Первая группа +65 – это около двух миллионов человек. Если взять хронически больных, те, которые младше 65, то их около 600 тысяч. Школьников миллион. Полмиллиона – школьники с 6 по 11 класс", – заявил Собянин.

Мэр добавил, что благодаря снижению передвижения по городу граждан данных групп населения можно добиться положительного результата в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом. Таким образом, до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Также дополнительные рекомендации дал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он отметил, что если нет возможности остаться дома, то во время поездки необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум в два метра. Также специалист порекомендовал пожилым людям сделать прививку от гриппа.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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