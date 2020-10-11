Собянин объяснил введенные ограничения заботой о пожилых горожанах

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Ограничения из-за COVID-19 для пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями ввели с целью оградить горожан от риска заражения, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам мэра, в течение недели число госпитализаций каждый день составляло около тысячи.

"Это означает, что наши больницы все больше и больше заполняются больными, что увеличивается количество очень тяжелых больных – в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти. Это говорит о том, что пандемия наступает", – сказал Собянин.

Он отметил, что озабоченность вызывает число заболевших в возрасте 65 лет и старше. В связи с этим пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим.

"Нужно соблюдать те требования, которые выставляются врачами. Это требования, которые продиктованы жизнью, это не чья-то прихоть", – уточнил столичный мэр.

Кроме того, в Москве заработала горячая линия, позвонив на которую москвичи могут получить помощь и психологическую поддержку.

В Москве за минувшие сутки выявили 4501 новый случай заражения, выздоровели 1186 человек, скончались 35 пацентов.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом. Таким образом, до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Также дополнительные рекомендации дал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он отметил, что если нет возможности остаться дома, то во время поездки необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум в два метра. Также специалист порекомендовал пожилым людям сделать прививку от гриппа.