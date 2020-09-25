Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID-19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом мэр Москвы написал на своем персональном сайте.
"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок", – говорится в обращении главы города.
Сергей Собянин попросил представителей старшего поколения и горожан с хроническими заболеваниями придерживаться рекомендаций, начиная с понедельника, 28 сентября. "Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", – написал градоначальник.
При этом прогулки и занятия физкультурой в городе на воздухе не будут ограничены, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве вводят меры для ограничения роста заболевших COVID-19.
Собянин прокомментировал рост случаев COVID-19 в Москве
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