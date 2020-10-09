Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам старше 65 лет будет доступен бесплатный проезд для неотложных поездок к врачу. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована", – сообщил Собянин.

С 28 сентября в Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в столице. Собянин призвал представителей данных категорий граждан не выходить из дома без особой необходимости.

С 9 октября были введены дополнительные меры контроля. В частности, социальные карты заблокировали у школьников до окончания каникул. При этом уплаченные за проезд деньги сохранятся, поскольку их перенесут на более поздний срок.

Также до 28 октября проезд не доступен для представителей старшего поколения. В Дептрансе сообщили, что сегодня, в первый день действия распоряжения, воспользоваться метро попытались 4 682 пенсионера, лица с хроническими заболеваниями или школьника.