Два московских театра временно приостановили льготное обслуживание зрителей старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МХАТ имени Горького и Театр на Малой Бронной временно приостановили льготное обслуживание зрителей старше 65 лет. Сообщения размещены на сайтах театров.

В сообщении на сайте Театра на Малой Бронной отмечается, что ограничения действуют до 28 октября включительно в связи с распоряжением департамента культуры Москвы.

Аналогичное объявление размещено на сайте МХАТ имени Горького.

Отмечается, что на входе зрителям театра измеряют температуру. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Сотрудники также используют средства индивидуальной защиты. Им измеряют температуру в начале рабочего дня.

Ранее представители Объединения административно-технических инспекций провели рейд в Театре Сатиры и в "Ленкоме", где побеседовали с пенсионерами по поводу нарушений домашнего режима.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом.

Также дополнительные рекомендации дал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он отметил, что если нет возможности остаться дома, то во время поездки необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум в два метра. Также специалист порекомендовал пожилым людям сделать прививку от гриппа.