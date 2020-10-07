В Москве с пожилыми гостями театров провели беседу по поводу несоблюдения домашнего режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Представители Объединения административно-технических инспекций провели беседу со столичными пенсионерами по поводу нарушений домашнего режима, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора ОАТИ Яна Поповского.

Он отметил, что объединение провело рейд, нацеленный на поиск лиц старше 65 лет, не выполняющих предписания московских властей по соблюдению домашнего режима. В нем также приняли участие сотрудники полиции, сообщил Поповский.

"В ходе рейда был выявлен ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома", – рассказал главный инспектор ОАТИ.

Он добавил, что рейд провели в Театре Сатиры и в "Ленкоме".

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Это связано с увеличением прироста заболевших коронавирусом в столице.

Также дополнительные рекомендации дал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он отметил, что если нет возможности остаться дома, то во время поездки необходимо соблюдать социальную дистанцию минимум в два метра. Также специалист порекомендовал пожилым людям сделать прививку от гриппа.