Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+

01 октября, 15:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве снова заработала горячая линия для оказания помощи людям старшего возраста в период коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения колл-центра городского комплекса социального развития.
"За мной огромный колл-центр находится, который обеспечивает и обслуживает людей старшего поколения, которые находятся на домашнем режиме со всеми необходимыми услугами. Это очень важно", – отметил мэр.
По его словам, граждане старше 65 лет могут обратиться на горячую линию за помощью в доставке лекарств, продуктов питания и даже дров на дачу. Кроме того, пожилые москвичи могут участвовать в онлайн-занятиях кружков программы "Московское долголетие".
"В них занимались до пандемии десятки, сотни тысяч москвичей. Проект набирает оборот и популярность. И, конечно, будем продолжать развивать онлайн-услуги в области "Московского долголетия", – отметил Собянин.
Градоначальник также добавил, что очные занятия программы возобновят после завершения сложного периода, связанного с пандемией.
В режиме видеоконференции Собянин поздравил участников программы "Московское долголетие" с Международным днем пожилых людей, который отмечается 1 октября.
"Хотел поздравить вас с праздником – Международным днем пожилых людей. Я пожилыми вас не считаю. Вы – люди старшего поколения – очень активны, очень жизнерадостные, оптимистичные. И я желаю, чтобы вы всегда такими оставались", – сказал мэр.
Он выразил надежду, что городские программы помогут пережить трудные времена. "И особенно, конечно, мы волнуемся за вас, чтобы вы пережили пандемию, чтобы сохранили свое здоровье, жизнь", – добавил Собянин.
Ранее работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
По распоряжению мэра, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.
Домашний режим и удаленка в Москве будут действовать до конца октября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: