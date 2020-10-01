Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве снова заработала горячая линия для оказания помощи людям старшего возраста в период коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения колл-центра городского комплекса социального развития.

"За мной огромный колл-центр находится, который обеспечивает и обслуживает людей старшего поколения, которые находятся на домашнем режиме со всеми необходимыми услугами. Это очень важно", – отметил мэр.

По его словам, граждане старше 65 лет могут обратиться на горячую линию за помощью в доставке лекарств, продуктов питания и даже дров на дачу. Кроме того, пожилые москвичи могут участвовать в онлайн-занятиях кружков программы "Московское долголетие".

"В них занимались до пандемии десятки, сотни тысяч москвичей. Проект набирает оборот и популярность. И, конечно, будем продолжать развивать онлайн-услуги в области "Московского долголетия", – отметил Собянин.

Градоначальник также добавил, что очные занятия программы возобновят после завершения сложного периода, связанного с пандемией.

В режиме видеоконференции Собянин поздравил участников программы "Московское долголетие" с Международным днем пожилых людей, который отмечается 1 октября.

"Хотел поздравить вас с праздником – Международным днем пожилых людей. Я пожилыми вас не считаю. Вы – люди старшего поколения – очень активны, очень жизнерадостные, оптимистичные. И я желаю, чтобы вы всегда такими оставались", – сказал мэр.

Он выразил надежду, что городские программы помогут пережить трудные времена. "И особенно, конечно, мы волнуемся за вас, чтобы вы пережили пандемию, чтобы сохранили свое здоровье, жизнь", – добавил Собянин.

Ранее работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу Собянина, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

По распоряжению мэра, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома.