Собянин заявил, что в пропускном режиме пока нет необходимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, что в столице не планируется вводить радикальные ограничительные меры, в том числе пропускной режим, при условии, что ситуация с коронавирусом не ухудшится. Заявление градоначальник сделал в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что многое зависит от поведения самих москвичей.

"Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать домашний режим для тех, кто старше 65, уход на удаленку, будем соблюдать требования в рабочем коллективе, на предприятиях, учреждениях, в торговле, то, дай бог, этого не понадобится. А если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая", – высказался Собянин.

При этом он подчеркнул, что второй волны коронавирусной инфекции в столице нет. Он также обратил внимание, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Москве в два раза больше, чем две недели назад.

Ранее мэр постановил, что работодатели в Москве обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30 процентов своих сотрудников.

Так, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Исключением будут сотрудники, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Также требование не распространяется на медорганизации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Также мэром было принято решение о двухнедельных каникулах в столичных школах с 5 по 18 октября. Меры предприняты для снижения новых случаев коронавируса.

Во избежание лишних контактов на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы.

