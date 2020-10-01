Минобрнауки пока не планирует переводить вузы РФ на дистанционный формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минобрнауки сообщили, что пока не планируют переводить российские высшие учебные заведения на дистанционный формат обучения из-за роста новых случаев коронавируса.

"Вузы РФ продолжают работать в штатном режиме. В настоящий момент в Минобрнауки вопрос об общем переводе их на дистанционный формат не рассматривается", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, если все будут соблюдать профилактические и санитарные требования. При этом он рассказал, что ряд школ был переведен на онлайн-учебу из-за выявленных в классах случаях коронавируса.

Также Сергей Собянин сообщил, что осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одномоментно и будут продолжаться в течение двух недель – с 5 по 18 октября. По его словам, это позволит снизить число новых случаев COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировали 8 945 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 2 426 не имели клинических проявлений болезни.