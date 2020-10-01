Плановые октябрьские каникулы в школах Подмосковья продлятся одну неделю

01 октября, 13:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Плановые октябрьские каникулы в подмосковных школах, где обучение ведется по модульной системе, пройдут в обычном режиме и продлятся одну неделю, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она уточнила, что модульная система – это когда дети пять недель учатся и одну неделю отдыхают.
"В таких школах плановые каникулы, которые длятся ровно одну неделю, начинаются 5 октября. У другой половины школ, которые учатся по четвертям, плановые каникулы должны быть в начале ноября", – цитирует Каклюгина Агентство "Москва".
Она добавила, что в образовательных учреждениях, где дети учатся по четвертям, могут быть введены досрочные недельные каникулы. Таким школам рекомендуется действовать, исходя из эпидемиологической ситуации. Решение о досрочных каникулах принимают директор школы, управляющий совет и родители.
Она добавила, что в первую очередь под ударом находятся учителя, поскольку дети в основном не болеют коронавирусом либо болеют бессимптомно или в легкой форме.
Сергей Собянин сообщил, что осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одномоментно и будут продолжаться в течение двух недель – с 5 по 18 октября. По его словам, это позволит снизить число новых случаев коронавируса.
В департаменте образования и науки Москвы попросили родителей с пониманием отнестись к данной мере и напомнили, что такое решение принято для сохранения здоровья детей и их близких.
Столичные школьники отправятся на каникулы с 5 по 18 октября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: