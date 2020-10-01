Плановые октябрьские каникулы в школах Подмосковья продлятся одну неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Плановые октябрьские каникулы в подмосковных школах, где обучение ведется по модульной системе, пройдут в обычном режиме и продлятся одну неделю, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что модульная система – это когда дети пять недель учатся и одну неделю отдыхают.

"В таких школах плановые каникулы, которые длятся ровно одну неделю, начинаются 5 октября. У другой половины школ, которые учатся по четвертям, плановые каникулы должны быть в начале ноября", – цитирует Каклюгина Агентство "Москва".

Она добавила, что в образовательных учреждениях, где дети учатся по четвертям, могут быть введены досрочные недельные каникулы. Таким школам рекомендуется действовать, исходя из эпидемиологической ситуации. Решение о досрочных каникулах принимают директор школы, управляющий совет и родители.

Она добавила, что в первую очередь под ударом находятся учителя, поскольку дети в основном не болеют коронавирусом либо болеют бессимптомно или в легкой форме.

Сергей Собянин сообщил, что осенние каникулы во всех школах столицы пройдут одномоментно и будут продолжаться в течение двух недель – с 5 по 18 октября. По его словам, это позволит снизить число новых случаев коронавируса.

В департаменте образования и науки Москвы попросили родителей с пониманием отнестись к данной мере и напомнили, что такое решение принято для сохранения здоровья детей и их близких.