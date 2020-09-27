Собянин призвал москвичей соблюдать требования Роспотребнадзора

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин призвал жителей города соблюдать требования Роспотребнадзора в связи с коронавирусом. Об этом он попросил в эфире телеканала "Россия 1".

"Конечно, еще повторю, требования Роспотребнадзора, нравятся они нам, не нравятся, устали мы от них, не устали – надо соблюдать", – сказал Собянин.

Мэр города отметил, что в особенности данные требования относятся к гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Он отметил, что у горожан старшего возраста совершенно другой иммунитет, поэтому болезнь может протекать тяжелее.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 28 сентября, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 7 523 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 2 039 не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 1 792 случая. Всего в России зарегистрировано 1 143 571 случай COVID-19.

