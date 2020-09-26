В России подтвердили 7 523 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России зафиксировали 7 523 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 039 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 85 регионах России. На Москву пришлось 1 792 случая, на Санкт-Петербург – 232, на Московскую область – 204, на Ростовскую область – 189, Нижегородскую область – 166, Воронежскую область – 159, Ханты-Мансийский АО – 147, Ставропольский край – 145, Свердловскую и Кемеровскую области – по 139, Ульяновскую область – 119, Самарскую область – 111, Архангельскую область – 110, Саратовскую область – 106, Волгоградскую область – 103, Оренбургскую область – 102 и Красноярский край – 101.

В Ямало-Ненецком АО зарегистрировали 96 новых пациентов, в Краснодарском крае – 95, в Удмуртии и Пензенской области – по 89, в Дагестане и Крыму – по 84, в Республике Саха (Якутия) – 83, в Иркутской и Омской областях – по 82, в Алтайском крае – 81, в Забайкальском крае – 77, в Томской области – 76, в Коми, Мурманской области и Пермском крае – по 75, в Хабаровском крае – 73, в Калмыкии и Новосибирской области – по 72, в Приморском крае – 71, в Карачаево-Черкессии и Тюменской области – по 69.

На Бурятию пришлось 68 случаев, на Алтай – 65, Кировскую область – 62, Белгородскую область – 61, Ленинградскую область – 59, Челябинскую область – 57, Орловскую область – 56, Костромскую область – 54, Ярославскую область – 53, Ингушетию – 49, Ивановскую и Калужскую области – по 48, Вологодскую область – 47, Тверскую область – 46, Псковскую область – 44, Астраханскую область – 43, Брянскую оюласть, Курскую область и Кабардино-Балкарию – по 42.

В Новгородской области зафиксировали 41 нового пациента, в Рязанской и Тамбовской областях – по 40, в Хакасии – 39, Башкирии, Карелии и Калининградской области – по 38, в Тыве и Магаданской области – по 37, Владимирской и Липецкой областях – по 36, Северной Осетии – 35, Мордовии – 34, Курганской области – 33, Амурской области – 32.

На Тульскую область и Адыгею пришлось по 31 случаю, на Сахалинскую область – 28, Чувашию – 27, Камчатский край – 25, Республику Марий Эл и Татарстан – по 23, Смоленскую область – 19, Севастополь – 18, Еврейскую АО – 16, Чечню – 5, на Чукотский АО – 3 и Ненецкий автономный округ – 1.

Всего в России зарегистрировано 1 143 571 случай COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Чечне, Московской области, Ненецком АО, Чувашии, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 169. За весь период пандемии в России скончались 20 225 человек. Побороли болезнь за сутки 6 004 человека, всего выздоровели 940 150 человек.

Ранее Оперативный штаб контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что Москва идет в мировом тренде, и в городе фиксируется рост новых пациентов с COVID-19. Столица уже перешагнула психологическую отметку в более тысячи выявленных случаев за сутки.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в городе созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Сергей Собянин рассказал, что в Москве будут наращивать объемы вакцинации от коронавируса. По его словам, разговоры по поводу того, нужно прививаться или нет, "находятся вне логики".

Также мэр обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. Он отметил, что, по мнению врачей, наложение двух болезней – простуды и коронавируса – является очень опасным и может иметь тяжелые последствия.

В связи с этим москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Также следует временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Мэр также обратился к руководителям предприятий и организаций, попросив перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим.

В связи с этим власти Москвы возобновляют работу система социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.