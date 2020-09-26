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Мэр Москвы

09:05

Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы возобновляют работу система социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Мэр напомнил, что с понедельника, 28 сентября, пожилым москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует оставаться дома. Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей.

Тем москвичам, кому будет нужна посторонняя помощь, окажут социальные работники. "Единый телефон горячей линии: 8-495-870-45-09", – написал Собянин. Он также подробно рассказал, как будет работать система.

  • Работающим москвичам старше 65 лет больничные листы будут оформляться автоматически, без заявлений. Работодатели должны направить в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязанных оставаться дома.

    Работающие граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии.

    С помощью информационной системы сотрудники правительства Москвы проверят факт наличия соответствующего диагноза или постановки на учет по беременности и обеспечат оформление электронного больничного листа. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение.

    Если же диагноз подтвердить не удалось или гражданин не прикреплен к городской поликлинике, то ему придет оповещение с указанием причины отказа. В этом случае необходимо самостоятельно обратиться в поликлинику.

  • Телемедицинский центр департамента здравоохранения продолжает работу с больными, проходящими лечение на дому.

  • Доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учете в поликлиниках, будет проводится в инициативном порядке. Самостоятельно за ними приходить не нужно, подавать заявку не требуется.

  • Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости нужно оставить заявку оператору горячей линии. Заказ выполнят социальные работники.

  • Для получения психологической помощи и поддержки следует обратиться по телефону горячей линии.

По данным на 25 сентября, за сутки в столице выявили 1 560 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 227 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 242 883 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице, как и во всем мире, наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она добавила, что в Москве созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.

Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19 и рекомендовал придерживаться масочного режима в общественных местах и на транспорте.

Также мэр обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. В частности, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали без особой необходимости не выходить из дома.

Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Собянин прокомментировал рост случаев COVID-19 в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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