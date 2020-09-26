Собянин возобновил меры поддержки для соблюдающих домашний режим москвичей

09:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Москвы возобновляют работу система социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Мэр напомнил, что с понедельника, 28 сентября, пожилым москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует оставаться дома. Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей.
Тем москвичам, кому будет нужна посторонняя помощь, окажут социальные работники. "Единый телефон горячей линии: 8-495-870-45-09", – написал Собянин. Он также подробно рассказал, как будет работать система.
Работающие граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии.
С помощью информационной системы сотрудники правительства Москвы проверят факт наличия соответствующего диагноза или постановки на учет по беременности и обеспечат оформление электронного больничного листа. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение.
Если же диагноз подтвердить не удалось или гражданин не прикреплен к городской поликлинике, то ему придет оповещение с указанием причины отказа. В этом случае необходимо самостоятельно обратиться в поликлинику.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что в столице, как и во всем мире, наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Она добавила, что в Москве созданы необходимые мощности на случай усложнения ситуации с COVID-19.
Сергей Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19 и рекомендовал придерживаться масочного режима в общественных местах и на транспорте.
Также мэр обратился к жителям Москвы, рассказав о новых мерах для ограничения роста заболевших коронавирусом. В частности, москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали без особой необходимости не выходить из дома.
Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.
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