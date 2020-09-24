Собянин назвал серьезным рост госпитализаций с коронавирусом в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал серьезным рост госпитализаций людей, у которых был выявлен коронавирус. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется", – заявил градоначальник.

Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19 и порекомендовал придерживаться масочного режима в общественных местах и на транспорте.

В столице за последние сутки было выявлено 1 050 новых случаев коронавируса. При этом среднесуточный темп прироста за 2 недели составляет 0,3%, что соответствует критериям Роспотребнадзора о нормальной эпидемиологической ситуации в городе.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в городе сейчас созданы необходимые резервы на случай ухудшения ситуации по COVID-19. Медицинские учреждения оснащены необходимыми лекарствами и оборудованием, а дополнительные койки могут быть развернуты в максимально сжатые сроки.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы направил официальные письма порядка 5 тысячам компаний столицы с просьбой перевести сотрудников на удаленную работу, если это представляется возможным. Горожан также попросили сократить число контактов и не забывать о мерах безопасности.

