Собянин назвал серьезным рост госпитализаций с коронавирусом в Москве

24 сентября, 20:24
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал серьезным рост госпитализаций людей, у которых был выявлен коронавирус. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
"Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется", – заявил градоначальник.
Собянин напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики по COVID-19 и порекомендовал придерживаться масочного режима в общественных местах и на транспорте.
В столице за последние сутки было выявлено 1 050 новых случаев коронавируса. При этом среднесуточный темп прироста за 2 недели составляет 0,3%, что соответствует критериям Роспотребнадзора о нормальной эпидемиологической ситуации в городе.
Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в городе сейчас созданы необходимые резервы на случай ухудшения ситуации по COVID-19. Медицинские учреждения оснащены необходимыми лекарствами и оборудованием, а дополнительные койки могут быть развернуты в максимально сжатые сроки.
На фоне роста заболеваемости коронавирусом мэр Москвы направил официальные письма порядка 5 тысячам компаний столицы с просьбой перевести сотрудников на удаленную работу, если это представляется возможным. Горожан также попросили сократить число контактов и не забывать о мерах безопасности.
Оперштаб Москвы попросил горожан сократить количество контактов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: