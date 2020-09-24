Путин считает, что Россия проходит период пандемии мягче, чем другие страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин в ходе общения с губернаторами, победившими на выборах в сентябре, заявил, что Россия проходит период пандемии мягче, чем другие страны.
"Замечу, что через этот сложный для экономики и социальной сферы период мы проходим гораздо мягче, чем многие другие государства", – приводит слова Путина РИА Новости.
Глава государства также заметил, что в России благодаря принятым мерам ситуация лучше, чем в тех странах, где сейчас возвращаются к жестким ограничениям.
"В некоторых странах вновь из-за коронавируса закрывают производства. У нас дела обстоят лучше, но это только из-за того, что мы своевременно принимаем эффективные меры", – добавил Путин.
Также в ходе встречи президент отметил, что не хотел бы возвращаться к ограничениям, которые вводились в стране весной этого года. По его словам, для этого ситуацию с COVID-19 нужно держать под постоянным контролем.
За последние сутки в России зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. 8 сентября Минздрав России выпустил вакцину в гражданский оборот.
Вернувшихся из-за рубежа россиян обязали изолироваться до результатов теста на COVID-19
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