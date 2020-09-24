В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,38%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 8,28 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.

Темп прироста новых случаев COVID-19 в столице составляет 0,38%.

За последние сутки в России зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 1 050 случаев.

Всего в России зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Чукотском АО, Чечне, Московской области, Чувашии, Смоленской области, Тульской области и Татарстане.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 149. За весь период пандемии в России скончались 19 948 человек. Побороли болезнь за сутки 6 130 человек, всего выздоровели 929 829 человек.

Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.

Мэр также наградил работников медицинских организаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.