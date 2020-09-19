Ученые назвали главный способ заражения коронавирусом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Американские ученые назвали главный способ заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".
В статье журнала Annals of Internal Medicine специалисты выразили уверенность, что COVID-19 чаще всего передается через воздушные аэрозоли, а не через поверхности. Свои выводы ученые основывают на отчеты о случаях инфицирования, а также на кластерных отчетах.
"Респираторная передача является доминирующей, а близость к инфицированным людям и плохая вентиляция – ключевыми факторами передачи (заболевания. – Прим. Ред.)", – отмечается в статье.
По мнению ученых, наибольшее количество частиц COVID-19 появляется у зараженных за день до проявления первых симптомов. После этого их число начинает поэтапно снижаться.
Из этого американские специалисты сделали вывод, что на ранней стадии заболевания пациенты становятся наиболее заразны.
Ранее в Роспотребнадзоре высказали предположение, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Так, с апреля текущего года во всем мире фиксируется снижение смертности от коронавируса.
По последним данным, в России за сутки зафиксировали 5 905 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлось 805 случаев.
В России за сутки выявили 5 905 новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: