Ученые назвали главный способ заражения коронавирусом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Американские ученые назвали главный способ заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

В статье журнала Annals of Internal Medicine специалисты выразили уверенность, что COVID-19 чаще всего передается через воздушные аэрозоли, а не через поверхности. Свои выводы ученые основывают на отчеты о случаях инфицирования, а также на кластерных отчетах.

"Респираторная передача является доминирующей, а близость к инфицированным людям и плохая вентиляция – ключевыми факторами передачи (заболевания. – Прим. Ред.)", – отмечается в статье.

По мнению ученых, наибольшее количество частиц COVID-19 появляется у зараженных за день до проявления первых симптомов. После этого их число начинает поэтапно снижаться.

Из этого американские специалисты сделали вывод, что на ранней стадии заболевания пациенты становятся наиболее заразны.

Ранее в Роспотребнадзоре высказали предположение, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием. Так, с апреля текущего года во всем мире фиксируется снижение смертности от коронавируса.

По последним данным, в России за сутки зафиксировали 5 905 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлось 805 случаев.