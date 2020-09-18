В Депздраве рассказали о летальности от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о летальности из-за коронавируса в городе. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, за 2020 год в столице зафиксировано 10 969 летальных случаев. Это на 1 367 больше, чем в августе прошлого года. Среднее превышение смертности за данный месяц за последние три года составило 1 345 случаев.

В 1 347 летальных случаях коронавирус указан как основная или сопутствующая причина. Это на 21 процент меньше, чем в июле этого года, и на 60,5 процента меньше, чем в июне.

431 человек умерл в августе от коронавируса как основной причины. Это на 42 процента меньше предыдущего месяца от августа и почти в 4 раза меньше, чем в июне. К данным случаям отнесли и те, когда коронавирус был выявлен в результате патологоанатомического исследования (69 человек). Таким образом, к летальным случаям от коронавируса были отнесены и спорные ситуации.

В ведомстве отметили, что часть пациентов скончалась от обостренных из-за коронавируса других болезней.

Так, в августе умерли 916 человек от других причин, но с положительным тестом на COVID-19. Вирус значительно повлиял на усугубление основного заболевания в 453 случаях.

За весь период пандемии в Москве от коронавируса как основной причины скончались 2,42 процента человек, как сопутствующей или основной – 5,06 процента.

В ведомстве добавили, что в Москве в настоящее время снято большинство ограничений, также возобновили работу все образовательные учреждения города.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 29,7 миллиона случаев заражения, свыше 937 тысяч человек скончались.

В России выявлено 1 091 186 случаев COVID-19, вылечились 901 207 человек, скончались 19 195.

