Собянин наградил столичных врачей за вклад в борьбу с пандемией COVID-19

17:20
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин наградил работников медицинских организаций, внесших значительный вклад в работу по организации и обеспечению медицинской помощи пациентам с COVID-19.
"Хотелось бы поблагодарить от москвичей и от себя лично за вашу работу в этот непростой период для города. Врачи, медицина, здравоохранение всегда на первом плане людей, потому что нет ничего дороже, чем их здоровье", – сказал мэр.
Он отметил, что столичным специалистам пришлось в короткие сроки научиться бороться с новой болезнью.
"Особенно сложно было, когда в больницы прибывали сотни карет скорых с тяжелобольными. Еще не было технологий лечения данного заболевания, специальных медикаментов. Пришлось учиться в течение нескольких дней, и это было самое страшное, самое сложное", – добавил он.
Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Из резервного фонда правительство на поддержку медицинских работников ранее выделило почти 22 миллиарда рублей. Еще свыше 321 миллиона рублей было выделено на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.
В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1 107 пациентов. Всего число выздоровевших людей увеличилось до 235 136. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%.
В России за сутки выявили 5 905 новых случаев коронавируса
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