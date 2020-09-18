Еще 1 107 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 1 107 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 107 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в столице подтвердили 5 762 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 351 случай не имел клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 730 случаев. Всего на территории России зарегистрирован 1 085 281 случай.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вероятность второй волны коронавируса в стране зависит от поведения граждан и соблюдения санитарных норм.

По его словам, инфекционный процесс в РФ сохраняется, поэтому по-прежнему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах и в транспорте, а также соблюдать безопасную дистанцию.

