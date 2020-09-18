В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,26%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице подтвердили 805 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%.

Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. 36,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 22,3% – от 46 до 65 лет, 20,1% – от 66 до 79 лет, 8,9% – старше 80 лет, 12,6% – дети.

За последние сутки в России подтвердили 5 905 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 1 091 186 подтверждений COVID-19. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Московской, Смоленской областях, Москве, Чувашии, Тульской области и Чечне.

За последние сутки подтверждено 134 летальных случая. За весь период по России умерли 19 195 человек. За прошедшие 24 часа были выписаны 5 339 человек, а за все время – 901 207.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса.