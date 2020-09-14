Кабмин РФ продлил стимулирующие выплаты медикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
"Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчетом на отпускные. Соответствующее постановление правительства подписано", – сказал Мишустин.
Премьер-министр также сообщил, что подготовлено еще одно постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. Он напомнил, что 2 сентября во время очередного заседания на эти цели было выделено 1,8 миллиарда рублей.
Из резервного фонда правительство на поддержку медицинских работников ранее выделило почти 22 миллиарда рублей. Еще свыше 321 миллиона рублей было выделено на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.
Ранее премьер-министр России подписал постановление, которое дало право медицинским работникам, работавшим с пациентами с коронавирусом, на досрочный выход на пенсию. Данной возможностью смогут воспользоваться около четырех тысяч медиков.
Также Мишустин подписал постановление о начислении пенсионного стажа медикам, борющимся с COVID-19, особым образом – день за два. Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.
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