Путин раскритиковал систему оформления страховых выплат медикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин заявил, что система оформления страховых выплат медикам оказалась слишком перегруженной бюрократическими проволочками, сообщает ТАСС.

"Забюрокраченная слишком система принятия решений оказалась: 16 и более документов надо собрать человеку, чтобы получить соответствующую выплату", – подчеркнул президент РФ на совещании с членами правительства.

Он потребовал разобраться в ситуации и прекратить излишнюю бюрократию.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует выступить с предложением продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, работающих с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он заверил, что предложения в скором времени будут направлены Владимиру Путину.