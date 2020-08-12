Правительство проработает варианты продления выплат медикам – Мишустин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин проработает возможность продления стимулирующих выплат медицинским работникам. Об этом он сообщил на заседании правительства.
"По поручению президента правительство проработает вопрос о продлении стимулирующих выплат медицинским работникам", – сказал Мишустин.
Он поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голковой организовать работу по этому вопросу. Мишустин попросил оперативно подготовить все документы, касающиеся возможности продления выплат медикам.
Поручение о продлении доплат медицинским работникам президент России Владимир Путин отдал 9 июля. Стимулирующие выплаты, согласно документу, содержащему перечень распоряжений, должны быть продлены на два месяца. Кроме того, Путин поручил обеспечить оплату ежегодного отпуска для медицинских работников.
Ранее премьер-министр России подписал постановление, которое дало право медицинским работникам, работавшим с пациентами с коронавирусом, на досрочный выход на пенсию. Данной возможностью смогут воспользоваться около четырех тысяч медиков. Сообщается, что на ежегодные дополнительные выплаты могут потребоваться 325 миллионов рублей.
11 июля правительство РФ одобрило проект о выделении из резервного фонда ассигнований на стимулирование сотрудников Минздрава. Выплаты будут направлены работникам, которые реализуют мероприятия по предупреждению распространения коронавируса в стране.
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