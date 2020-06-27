Мишустин подписал постановление о продлении президентских выплат медработникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Медработники, которые работают с пациентами с коронавирусом, будут получать специальные выплаты в июле и августе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился Владимир Путин. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлен до конца лета", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что глава кабмина обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что медработников продолжат бесплатно расселять в московских гостиницах. Временно проживать там может не только персонал коронавирусных отделений, но и врачи и медсестры обычных городских стационаров.

Программа действует с 12 апреля. Благодаря этому можно защитить от инфекции семьи сотрудников больниц и снизить вероятность ее занесения в стационары. Для врачей созданы комфортные условия, включая двухразовое питание с бесконтактной доставкой.