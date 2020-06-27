Мишустин подписал постановление о продлении президентских выплат медработникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Медработники, которые работают с пациентами с коронавирусом, будут получать специальные выплаты в июле и августе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился Владимир Путин. Было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев, начиная с апреля. Теперь срок продлен до конца лета", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что глава кабмина обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что медработников продолжат бесплатно расселять в московских гостиницах. Временно проживать там может не только персонал коронавирусных отделений, но и врачи и медсестры обычных городских стационаров.
Программа действует с 12 апреля. Благодаря этому можно защитить от инфекции семьи сотрудников больниц и снизить вероятность ее занесения в стационары. Для врачей созданы комфортные условия, включая двухразовое питание с бесконтактной доставкой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: