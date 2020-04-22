Медработники коронавирусных стационаров начали размещаться в московских отелях

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Около 3,2 тысячи врачей, работающих в коронавирусных стационарах, разместили в столичных гостиницах, сообщает ТАСС со ссылкой на Москомтуризм. К заселению готовится еще порядка 2 тысяч медиков.

Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля. Медиков готовы принять около 20 городских гостиниц, а это 9,4 тысячи номеров. Также в программе временного расселения участвуют несколько служб такси.

Ранее власти Москвы решили предоставить медицинским работникам коронавирусных стационаров возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно. Оплачивать услуги будут за счет городского бюджета.

Все гостиницы находятся вблизи медучреждений, где работают врачи. Медиков обеспечат максимально комфортными условиями для отдыха и восстановления, включая двухразовое питание (завтрак и ужин) и услуги прачечных.

Глава комитета по туризму Екатерина Проничева рассказала, что гостиницы предоставляют столичным властям скидку до 60% на размещение медиков. А некоторые отельеры участвуют в данной программе бесплатно.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров при этом отметил, что отели, которые работают на возмездной основе, получают "маленький ручеек тех денег, который дает возможность отелю существовать и понимать, что он какое-то время сможет после коронавируса продолжать свою работу".

Бухаров заметил, что каждый отельер выбирает стратегию своего существования и дальнейшего выхода из кризиса сам и отели, решившие помочь в размещении медиков, по его словам, делают доброе дело.

С ним согласен вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников. По его мнению, если в этом была потребность и бизнес откликнулся на это, в большей степени это участие в общей беде.

"Вряд ли идет разговор, что это зарабатывание денег, что это большие и серьезные деньги, бюджеты в любом случае ограничены. Думаю, что это жест доброй воли и участие в добром деле, по-человечески", – высказался он.

Врач-хирург ГКБ № 31 Михаил Степнов поддержал решение разместить медиков в гостиницах.

"Есть в этом необходимость, так как должна быть изоляция, мы непосредственно контактируем с больными, носителями коронавирусной инфекции. Лучше жить вдалеке от родных и близких, не подвергая их жизни опасности", – подчеркнул он.

Профессор кафедры госпитальной хирургии № 2 РНИМУ имени Пирогова, врач-хирург ГКБ № 31 Роман Плахов заявил, что работа по размещению в гостиницах и обеспечению безопасности врачей проведена на достойном уровне.

Он сообщил, что персонал его больницы разместили в гостинице Azimut на улице Смоленской. По его словам, медикам предоставили отдельные комфортабельные номера с бесплатным двухразовым питанием. Также есть все необходимое для отдыха и дистанционной работы. Меры безопасности врачей в больнице, по его словам, также соответствуют мировому уровню.

Генеральный директор гостиницы Azimut Olympic Светлана Михалевская рассказала, что работающие с коронавирусом медики проживают в одноместных номерах с питанием в формате рум-сервиса. По ее словам, жалоб на условия проживания не было.

"Согласно требованиям Роспотребнадзора, мы доставляем им еду в номер в одноразовой посуде бесконтактно. Еду им оставляют в ланч-боксах около двери. Наш персонал от контактов с врачами изолирован. Также мы предоставляем им бесплатную парковку и стирку", – цитирует ее Агентство "Москва".

Михалевская отметила, что сейчас в гостинице размещены 180 врачей. Всего же отель готов предоставить им 400 из 496 номеров.

Гендиректор отеля Hilton Moscow Leningradskaya Сергей Иванов уверен, что решение о размещении врачей в гостиницах правильное, поскольку многие из них живут в других регионах и городах и не могут после смены ехать к своим знакомым и родственникам в целях их безопасности.

По его словам, требования по безопасности в отеле соблюдаются как для персонала гостиницы, так и для врачей.

Ранее Сергей Собянин поручил выделить медработникам бесплатные места в городских гостиницах, а также обеспечить возможностью бесплатных поездок на такси. Данные меры рассматриваются в том числе как мера защиты медиков и сокращение их контактов с внешней средой.

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, умерли 456 человек. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.

