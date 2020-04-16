Собянин поручил предоставить медикам бесплатные услуги гостиниц и такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поручил выделить медработникам бесплатные места в городских гостиницах, а также обеспечить возможностью бесплатных поездок на такси.

Соответствующее постановление мэр столицы подписал в четверг, 16 апреля.

Медработники, которые проживают в гостиницах, будут обеспечены комфортными условиями для отдыха и восстановления. Им предоставят не только питание, но и необходимые бытовые услуги.

Проживание врачей в гостиницах, а также проезд на такси до работы и обратно будут оплачиваться из средств городского бюджета. Данные меры рассматриваются в том числе как мера защиты медиков и сокращение их контактов с внешней средой.

Заезд медицинских работников в гостиницы начался уже с 12 апреля. По состоянию на 16 апреля услугой проживания в отелях уже воспользовалось более 500 человек. Места размещения переоборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

"Для размещения медработников московские отели провели необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима. По возможности расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы", – уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Всего в программе хотят задействовать до 20 городских гостиниц и 4-5 служб такси.

Ранее сообщалось, что в министерстве здравоохранения разрабатывают экстренную постконтактную профилактику для врачей, кто напрямую работает с зараженными COVID-19. Протокол будет применяться в тех случаях, когда биологические жидкости пациента попадают на кожу или слизистую медработника.

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека.

