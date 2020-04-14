Минздрав сообщил о разработке постконтактной профилактики коронавируса для врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Для защиты медиков, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией, разработана экстренная постконтактная профилактика, которая применяется, если биологические жидкости попали на кожу и слизистую. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на выступление главы ведомства Михаила Мурашко.

По его словам, подверженные риску заражения коронавирусом медики обследуются раз в неделю, а при появлении симптомов – незамедлительно.

"Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников", – приводятся в сообщении слова Мурашко.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова ранее сообщила, что в городской больнице № 52 в короткие сроки были построены дополнительные помещения для медицинского персонала. Помещения рассчитаны на 100 мест для сна и отдыха работников. Кроме того, в здании оборудована столовая, которая может принять до 120 посетителей.

Накануне в столице запустили бесплатную парковку для медработников. Воспользоваться ей могут врачи, которых включили в переданные департаменту здравоохранения списки. В целях информационной поддержки по вопросам парковки в Депздраве выделили горячую линию по телефону +7 (495) 870-72-95.