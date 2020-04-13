Медицинские работники могут бесплатно парковать автомобили в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве с 13 апреля парковка для врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией, становится бесплатной, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать все возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу. Как одна из мер поддержки с сегодняшнего дня введена бесплатная парковка для медицинских сотрудников городских коронавирусных стационаров", – отметила она.

В настоящее время списки медработников, которые могут воспользоваться бесплатной парковкой, уже переданы в департамент транспорта. Самим медикам дополнительно никаких действий предпринимать не нужно.

Ранее сообщалось, что врачи смогут бесплатно посетить выставку "Солдаты в белых халатах", которая состоится в Государственном историческом музее в мае.

Директор Исторического музея Алексей Левыкин заявлял, что медики выглядят в глазах народа героями, которые мужественно борются с коронавирусной инфекцией и препятствуют дальнейшему ее распространению по стране.