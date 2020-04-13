"Родители говорили: "Увольняйся!" Московские медики – о непростых буднях в период пандемии

Пока мы помогаем уменьшить распространение коронавируса, сидя в своих квартирах и на дачах, врачи сражаются с инфекцией на передовой. Нагрузка упала не только на врачей-инфекционистов, но и на других медиков, которые работают в обычных клиниках или больницах, перепрофилировавшихся в инфекционные на время пандемии. О 12-часовых сменах, синяках от масок и ночевках в поликлиниках рассказали Москве 24 сами медики.

Анна, медсестра ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

Фото: предоставлено героиней материала

Принцип работы отделения, конечно, не изменился – это капельницы, уколы, взятие крови. Но теперь мы не подразделяемся на постовых, дневных и процедурных, мы все сестры-универсалы. Работы стало в два раза больше, как и обязанностей. Мое основное место работы – в онкологии, и если раньше я вела 20-25 человек, то теперь их 70 на одно отделение. И всем нужно оказать должное внимание, потому что в основном это люди пожилого возраста со множеством сопутствующих заболеваний.

Когда мы узнали о перепрофилировании нашей больницы и что теперь весь медперсонал – это работники инфекционного отделения, конечно, у всех был ступор. Страх не за себя, а за своего ребенка. Вдруг ты станешь переносчиком болезни?





Анна медсестра Муж и родители были в панике, говорили: "Увольняйся". Но об увольнении не могло идти и речи! Я приняла решение: раз такое положение, идем до конца. Слабым не место в медицине.

Для персонала выделили два этажа (отделения), где мы отдыхаем, моемся, питаемся. Завтрак, обед и ужин предоставляет наша больница. Я работаю в режиме двое суток через двое. Смена длится двенадцать часов. Сначала хотели сделать сутки, но проходить в костюме 24 часа нереально: он рассчитан на шесть часов, потом меняешь.



Фото: предоставлено героиней материала







Анна медсестра Если вдруг костюм порвется или зацепится, то медработник должен сразу идти его менять. Мы стараемся работать аккуратно, потому что надеть костюм занимает 15-20 минут и не хочется терять это время.

Когда уже отработали, идет самая сложная часть – раздевание. Нас обрабатывают с ног до головы. Знаете, как машины распыляют, так и на нас. В этой зоне есть большие зеркала, потому что наклоняться мы не имеем права: не дай бог заденешь участки голого тела костюмом или еще чем-то. После каждого движения мы обрабатываем руки.

Под респиратором обязательно находится пластырь, потому что респираторы и маски в конце рабочего дня настолько присасываются к нам, что мы их отрываем. Поэтому у нас синяки, ссадины и все прочее.

Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист

Нагрузка на медиков сейчас действительно увеличилась в разы. Врачи уже устали, хотя пациентов еще не критически много. Особенно увеличилась нагрузка на врачей первичного звена, скорой помощи и поликлиник, которые в этой ситуации работают с людьми на дому.

Из общения с коллегами, другими врачами я вижу, что, помимо физической усталости, есть и эмоциональная. Во-первых, неизвестно, что будет дальше. Во-вторых, все прекрасно понимают, что это еще не предел и, возможно, эпидемия будет еще сильнее. В-третьих, пациенты, к сожалению, находятся на нервах и требуют то, что сделать невозможно, особенно родственники.

Врачи также переживают за свои семьи, потому что прекрасно понимают, что могут принести инфекцию домой. Поэтому многие пытаются не контактировать со своими близкими, отправляют их на дачи или в другую квартиру, если есть возможность.





Евгений Тимаков врач-педиатр, инфекционист Естественно, эти эмоциональные факторы очень сильно бьют. Некоторые врачи даже сами живут при больницах, чтобы обезопасить свои семьи. Врачи в данный момент находятся на передовой, на них вся нагрузка.

Учитывая то, что Москва и Подмосковье сейчас являются эпицентром инфекционного процесса, я рад, что вводится пропускной режим. Понятно, что тяжелая экономическая ситуация, бизнес разоряется, но чем дольше это все будет протекать, тем дольше потом будет восстанавливаться. Сейчас еще можно успеть помочь врачам в других регионах, где нет эпидемии.

Анна, медсестра в больнице № 40 в Коммунарке

Фото: Агентство "Москва"

Своего ребенка я отвезла к родителям, по вечерам читаю ему сказки по видеосвязи в WhatsApp. Очень скучаю, но это вынужденная мера: не хочется тащить заразу в дом после десятичасовой работы в "грязной" зоне.





Анна медсестра Очень скучаем по родным, но надеемся, что все это скоро закончится. Работаем на пределе. Устали, но справляемся.

Мы стараемся с юмором относиться к нашим "нарядам" (противоэпидемическим костюмам. – Прим. ред.). Ведь, когда их надеваешь, непонятно, кто есть кто. Приходится писать имена на костюмах химзащиты. А когда их снимаем, то выглядим вообще не комильфо. Но их носить необходимо, и мы это понимаем. Очень отекают ноги, остаются следы от масок, у некоторых девчонок даже синяки, но терпим.

Хочется каждого попросить, чтобы оставались дома, потому что только так мы сможем справиться. И в силах каждого человека помочь врачам.

Владимир, врач-онколог

Я вхожу в группу риска из-за возраста, но с первых же дней принял решение о том, что надо продолжать работу. Даже мыслей отказываться не было. В нашей больнице нет зараженных COVID-19, мы продолжаем проводить плановые операции. Не можем же сказать: "Подождите, пока все закончится".

Дома меня ждет жена. Она тоже в прошлом медицинский работник, поэтому понимает, как важно сейчас работать. Болезни я не боюсь, соблюдаю все меры предосторожности и перемещаюсь только на личном автомобиле. В нашей больнице тоже усилили меры предосторожности.

Елизавета, администратор в частной клинике

Многие, к сожалению, думают, что администраторы – это просто люди, которые встречают, болтают по телефону и записывают пациентов на прием. На самом деле мы ангелы в белых халатах: через нас начинается общение и дальнейшее сопровождение по центру и врачам. Каждый человек нервничает, идя в медицинское учреждение, и к каждому нужен свой подход – от самого маленького до пожилого пациента.

В тяжелое для страны время наш коллектив сплотился и остался работать на своем посту, чтобы людям было спокойнее пройти этот нелегкий путь. Когда моя мама узнала, что мы продолжаем работать в этот период, то, как рожденная в СССР, произнесла: "Партия сказала: "Надо". Комсомол ответил: "Есть!"

На данный момент больше трети всех работников здравоохранения Москвы борется с коронавирусной инфекцией. В первых рядах – порядка 40 тысяч человек. График вывода медицинских учреждений из обычного режима для работы с зараженными COVID-19 постоянно наращивается. В ближайшее время планируется нарастить до 60 отдельных корпусов и больниц. Владимир Путин поручил на три месяца установить специальные федеральные выплаты для медиков: 80 тысяч рублей – для врачей, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, 50 тысяч рублей – для среднего медицинского персонала и 25 тысяч рублей – для младшего медицинского персонала ежемесячно.





Наталья Лоскутникова, Анастасия Силенок