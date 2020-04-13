Правительство РФ выделило порядка 50 млрд рублей на допвыплаты медикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России выделило примерно 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом на совещании кабмина объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства объяснил, что в кризисный момент, когда здравоохранение работает на пределе, медиков необходимо поддержать.

"По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам", – заявил Мишустин, передает ТАСС.

С 13 апреля для столичных медиков ввели новую льготу. Медперсоналу разрешили бесплатно парковать свои автомобили на московских местах для стоянки. Список врачей формировали в учреждениях, после чего передавали в городской департамент здравоохранения.

Кроме того, с 10 апреля врачам предоставляют бесплатное проживание в отелях, расположенных рядом с больницами.

За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

