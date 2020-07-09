Путин поручил продлить доплаты медработникам на два месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить доплаты медработникам на два месяца. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

В перечень распоряжений также вошло недопущение снижения расходов бюджетов регионов на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Поручение касается как 2021 года, так и последующих отчетных периодов планирования бюджета.

Путин также распорядился об оплате ежегодного отпуска для медработников. Выплаты должны быть рассчитаны, исходя из материального поощрения, которые получают борющиеся с коронавирусом медработники.

Кроме того, Путин отдал распоряжение о дополнительных выплатах социальным работникам. Помимо этого, глава государства поручил вернуть уровень занятости до показателей 2019 года к четвертому кварталу 2021 года.

Ранее о продлении выплат социальным и медицинским работникам до 15 сентября Путин говорил в ходе своего телеобращения к россиянам. Он отметил, что выплаты будут учитываться для расчета отпускных.

27 июня постановление о продлении выплат подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил профессионализм медицинских работников, который они проявили во время пандемии коронавирусной инфекции. Он поблагодарил их за самоотверженную работу.

Собянин также вдвое увеличил выплаты врачам и медсестрам столичных КТ-центров. Так, работники, которые имеют дело с коронавирусной инфекции, получают стимулирующие выплаты в размере 150 тысяч рублей в месяц.