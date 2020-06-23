Дополнительные выплаты соцработникам продлят на два месяца

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Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты социальным работникам в связи с пандемией до 15 сентября. Об этом он заявил в ходе телеобращения к гражданам.

"Дополнительные выплаты мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу", – заявил глава государства.

По его словам, сейчас сотрудники вынуждены работать продолжительными двухнедельными сменами. Такой порядок позволяет защитить подопечных и снизить риск распространения среди них коронавирусной инфекции.

"Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца – то есть, до 15 сентября", – отметил Путин.

Он добавил, что, как и для медицинских работников, эти выплаты будут учитываться для расчета отпускных.

Ранее Владимир Путин заявил, что все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранят в июле и августе. Поскольку выплаты будут рассчитываться с учетом отпускных, регионы получат дополнительные средства.

Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам и рассказал, что российское общество не растерялось перед угрозой коронавируса. Глава государства отметил, как граждане страны ответственно относились к требованиям властей.

