Стаж работающих с COVID-19 медиков будет идти из расчета день за три

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Стаж труда медиков, работающих с пациентами с подтвержденным коронавирусом, будет высчитываться из расчета день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, "заработает" спецстаж в полгода", – разъяснил схему заместитель главы министерства труда Андрей Пудов.

Уточняется, что сведения о медработниках, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на заболевание, будут направляться работодателями в Пенсионный фонд РФ.

Ранее в Минздраве сообщили, что фонд социального страхования уже начал страховые выплаты медикам при заражении COVID-19.

Указом Владимира Путина были установлены дополнительные страховые гарантии медработникам и водителям автомобилей скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Кроме выплат на случай временной нетрудоспособности, предусмотрены дополнительные в случае смерти в результате инфицирования при исполнении трудовых обязанностей в размере 2 752 452 рублей.

Помимо этого, доплаты будут осуществлять медицинскому персоналу, занимающемуся пациентами с COVID-19, в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Глава государства поручил освободить таких врачей от уплаты подоходного налога.