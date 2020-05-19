СК возбудил первое дело о невыплате доплат медикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после проверки невыплаты медработникам стимулирующих выплат в условиях пандемии COVID-19, сообщает RT.

16 мая в интернете появилось видеообращение, записанное работниками скорой помощи Армавира. Персонал рассказал о невыплате доплат в условиях эпидемии.

По данным следствия, нарушение прав сотрудников ГБУЗ "Городская больница города Армавира" произошло из-за халатности руководства лечебного учреждения. Материалы передали во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Ранее стало известно, что главврача этой больницы уволят. В пресс-службе краевого Минздрава уточнили, что деньги на выплаты во все медучреждения региона довели вовремя.

СК начал проверки в более чем 10 регионах по фактам невыплат компенсаций работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Они организованы в Краснодарском крае, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях и Кабардино-Балкарии и других регионах.

Владимир Путин раскритиковал правительство за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что кабмин потребовал от всех исполнителей на местах буквального выполнения поручения. Он объяснил, что средства должны будут начисляться исходя из самого факта работы с больными с коронавирусом без вычетов на основе часов, смен или других показателей.

Для врачей предусмотрено дополнительно 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – по 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского персонала – надбавка в 25 тысяч рублей в месяц. Стимулирующие выплаты в 50 тысяч рублей полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.