Путин раскритиковал правительство за непрозрачные принципы выплат медикам

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Владимир Путин раскритиковал кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
"Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам", – заявил он на совещании о реализации мер поддержки экономики и соцсферы.
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство потребовало от всех исполнителей на местах буквального выполнения поручения. Он объяснил, что средства должны будут начисляться исходя из самого факта работы с больными с коронавирусом без вычетов на основе часов, смен или других показателей.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что федеральные стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом на данный момент получили свыше 30 тысяч врачей и более 77 тысяч сотрудников среднего медицинского звена.
"Президентские выплаты уже получили 30 243 врача, работающие в стационарах и выездных бригадах скорой помощи, и 77 631 сотрудник среднего медицинского звена", – уточнил он.
Страховые выплаты из-за причинения ущерба здоровью перечислили 326 медицинским работникам, которые заразились коронавирусом. Общая сумма выплат превышает 20 миллионов рублей, добавил Мурашко.
18 мая правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения медработники будут получать выплату. Это, в частности, острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие. Меры будут действовать до конца года.
Для медработников, занимающихся пациентами с коронавирусом, предусмотрены доплаты. Кабмин утвердил распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на такие доплаты. За счет этих средств региональные власти должны будут обеспечить выплаты медикам за май.
Для врачей это дополнительно 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – по 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского персонала – надбавка в 25 тысяч рублей в месяц. Стимулирующие выплаты в 50 тысяч рублей полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей.
Путин раскритиковал работу по выплатам медикам
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