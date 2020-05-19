Более 30 тыс врачей получило выплаты за работу с пациентами с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Минздрав РФ Михаил Мурашко заявил, что выплаты получили уже свыше 30 тысяч врачей и более 77 тысяч человек среднего медперсонал.

"Президентские выплаты уже получили 30 тысяч 243 врача, работающих в стационарах и выездных бригадах скорой помощи, и 77 тысяч 631 сотрудник среднего медицинского звена", – сказал Мурашко на совещании с президентом РФ.

Глава Минздрава отметил, что выплаты также получили 17,3 тысячи младших медработников, а также 21,3 тысячи водителей скорой помощи. Всего медработникам выплатили порядка девяти миллиардов рублей.

Федеральные стимулирующие выплаты за апрель должны получить еще 125 тысяч медработников и 24 тысячи водителей скорой помощи. На стимулирующие выплаты медработникам и водителям скорой помощи, работающим с пациентами с COVID-19, правительство выделило 52 миллиарда рублей.

Врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрена надбавка в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Уточнялось, что выплаты врачам освободят от НДФЛ.

Ранее в Минздраве дали разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам. В частности, в категорию лиц, которым положены стимулирующие выплаты, входят медработники стационаров, бригад скорой помощи, а также водители. Допсредства получат все сотрудники медицинских учреждений, которые имеют дело с больными коронавирусной инфекцией, вне зависимости от должности.

Кроме того, деньги предназначены медработникам, если они отработали по графику, который указали в Минздраве. Выплаты не будут зависеть от количества смен и часов в отношении сотрудников, которые работали с заболевшими COVID-19.

