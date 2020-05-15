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Общество

12:35

Выплаты медикам за март и апрель осуществлены почти во всех регионах РФ

общество финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Стимулирующие выплаты медикам за март и апрель осуществили практически во всех регионах России. В ряде субъектов уже начали выплачивать средства за май, сообщил глава федерального казначейства Роман Артюхин.

"В основном все регионы справились с поставленной задачей и выплаты медикам за март и апрель осуществлены", – заявил он в рамках совещания в правительстве РФ.

Уточняется, что в медучреждения на эти цели поступило 6 миллиардов рублей.

По словам Артюхина, в Камчатском крае, Иркутской и Орловской области уже начали производить выплаты врачам за май. В то же время в Дагестане и Пермском крае проблемы с выплатами пока остаются.

Известно, что врачи, которые взаимодействуют с пациентами с подтвержденным коронавирусом, должны получить дополнительную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит по 50 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала предусмотрят надбавку в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Стимулирующие выплаты в размере 50 тысяч рублей также полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а также средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Уточнялось, что выплаты врачам освободят от НДФЛ.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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