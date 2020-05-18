В Минздраве дали разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам

Минздрав уточнил, как будут платить работающим с COVID-19 медикам
Заместитель главы Минздрава РФ Татьяна Семенова отправила рекомендации по выплатам медикам, работающим с больными коронавирусом, в региональные органы здравоохранения, сообщает РБК.
В частности, в документе разъясняется, что в категорию лиц, которым положены стимулирующие выплаты, входят медработники стационаров, бригад скорой помощи, а также водители. В письме сообщается, что дополнительные средства получат все сотрудники медицинских учреждений, которые имеют дело с больными коронавирусной инфекцией, вне зависимости от должности.
Кроме того, в документе отметили, что деньги предназначены медработникам, если они отработали по графику, который указали в Минздраве. Выплаты не будут зависеть от количества смен и часов в отношении сотрудников, которые работали с заболевшими COVID-19.
В ведомстве также сообщили, что за перечень структурных подразделений, которые получат дополнительные средства, отвечают сами больницы. Они должны будут предоставить в Минздрав соответствующий список.
Отсчет начисления выплат начинается с 12 апреля. Средства медработникам поручено выплатить в сроки выдачи зарплаты.
Ранее президент России Владимир Путин поручил осуществлять дополнительные выплаты медикам не за отработанные часы, а за сам факт работы с больными коронавирусом. Он напомнил об этом в связи с тем, что в нескольких регионах врачам не платили предназначенные за работу с зараженными COVID-19 деньги в полной мере, считая количество минут, проведенных ими в "красных зонах".
Следственный комитет РФ начал проверки более чем в 10 регионах по фактам невыплат денежных компенсаций медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Проверки организованы в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии и ряде других регионов.
После заявления Путина правительство РФ официально утвердило правило, согласно которому дополнительные выплаты предназначены медработникам за сам факт работы с заболевшими COVID-19.
О стимулирующих выплатах сотрудникам медучреждений вышеуказанной категории стало известно в середине апреля. Врачи за работу с зараженными коронавирусом должны получить дополнительные выплаты в размере 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей, младший – 25 тысяч рублей в месяц.
СК начал проверки по фактам невыплат компенсаций медикам в более чем 10 регионах
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