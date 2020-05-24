Страховые выплаты медикам при заражении COVID-19 уже производятся – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Фонд социального страхования уже начал страховые выплаты медикам при заражении COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Там уточнили, что расследование страхового случая планируется проводить в срок не больше 4 дней.

Указом Владимира Путина установлены дополнительные страховые гарантии медработникам и водителям автомобилей скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Кроме выплат на случай временной нетрудоспособности, предусмотрены дополнительные – в случае смерти в результате инфицирования при исполнении трудовых обязанностей. Это 2 752 452 рубля.

В апреле президент установил выплаты медицинскому персоналу, занимающемуся пациентами с коронавирусом, в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Кроме того, он поручил освободить их от подоходного налога (НДФЛ). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством на это 3,1 миллиарда рублей.

Сергей Собянин назначил выплаты лаборантам, сотрудникам поликлиникам и скорой помощи за работу с пациентами с COVID-19. Они составят от 30 до 70 тысяч рублей.

Медикам в столице предоставляют бесплатное проживание в отелях, расположенных рядом с больницами. Им также можно бесплатно парковать свои автомобили на городских местах для стоянки.